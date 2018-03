Tunisie: Pour une coopération efficace et durable

Au cours de cette rencontre, le président du parlement marocain a tenu à saluer le rôle historique de la Tunisie dans la construction de l'édifice du Maghreb arabe et sa contribution agissante et constructive à l'aplanissement des difficultés qui se posent dans la région.

Elle a également permis d'examiner les moyens de dynamiser l'action intermaghrébine et de favoriser la complémentarité et l'intégration entre les Etats du Maghreb.

De son côté, El-Melki a salué les avancées réalisées par la Tunisie sur la voie de la construction démocratique et de la consécration des libertés, soulignant l'impérieuse nécessité d'exploiter à bon escient les opportunités de coopération et de partenariat disponibles dans les deux pays pour jeter les bases d'une coopération efficace dans tous les domaines.

Au cours de cette rencontre, le chef de l'Etat a chargé Habib El Melki de transmettre ses salutations et ses vœux de prompt rétablissement et de santé au Roi du Maroc Mohammed VI.

