Tunisie: Entre l'enclume du ministère et le marteau de la Cnam

«On demande aujourd'hui l'application de l'accord établi avec l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en 2015 limitant à 100 l'enregistrement des diplômés tunisiens issus de la faculté de Monastir et à 15 celui des médecins-dentistes titulaires de diplômes de l'étrangers», ajoute Salah Ghozi.

Salah Ghozi, le président du Conseil national de l'ordre des médecins-dentistes (Cnomdt), nous a déclaré qu'après le départ de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'arrivée de M. Slim Khalbous à la tête de ce ministère, l'accord en question a été suspendu, ce qui a poussé le Conseil de l'ordre à se retirer de la commission d'équivalence. D'autres décisions ont été prises par le Cnomdt, dont la non-inscription des réorientés.

Un accord a été conclu en juillet 2015 après des réunions ayant regroupé le Conseil de l'ordre des médecins-dentistes, le syndicat des médecins-dentistes, le conseil scientifique et le doyen de la faculté de Monastir. Cet accord stipule la réduction du nombre des diplômés graduellement pour atteindre 100 diplômés par an, et ce, dans le but de faire face au phénomène du chômage dans le secteur.

