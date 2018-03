Tunisie: Nasri et Ben El Béhi, les plus en vue

En juniors filles, l'athlète du CSGN, Rihem Bouzid, était plus forte que ses adversaires. Elle l'a remporté avec une avance de 10 minutes sur Faïdi Ghada de Akouda. Chez les juniors garçons, le sociétaire d'El Fahs, Hamza El Hmidi, a su comment doser ses efforts, ce que lui a permis de terminer très fort devançant son poursuivant Salhi Mohamed (CSGN) de deux minutes. Dans les catégories inférieures, le dernier mot est revenu aux athlètes du CSGN et de Akouda.

«C'est grâce aux très bons résultats réalisés dans de grandes manifestations internationales par des ténors, tels que Hatem Ghoula, Hassanine Sebaï, Hédi Tarauoi ,Chahinez Nasri, devenus des locomotives que le nombre de jeunes pratiquants a augmenté et le nombre d'entraîneurs spécialistes et compétents a doublé. Il y a même des clubs qui se sont spécialisés dans cette discipline, surtout qu'ils comptent dans leur staff technique d'anciens marcheurs, comme Akouda, dont les athlètes sont encadrés par l'ancienne championne Chaïma Trabelsi», nous a confié le conseiller technique national, Mohamed Habib Belhadj.

