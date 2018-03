Tunisie: Balles arrêtées, l'arme des Stadistes

ST : Sellami, Mhadhebi, Khémiri, Boulaâbi, Akremi, Kethiri, Fouzaï (Trabelsi 63'), E. Jelassi, Jedaied, Kumy (Hosni 88') et Besson (Jouini 90'+2).

COM : A. Jelassi, Miladi, Arfaoui, Samaté, Lassoued, Ben Tarcha, Touil (Naghmouchi 60'), Mnafeg (Chtioui 60'), Belghali, Felhi et Mejri (Amri 73')

Logée dans la zone dangereuse, la formation de Lassâad Maâmar est venue au Bardo avec l'espoir d'en repartir avec le minimum de dégâts. Optant pour un bloc bas, les Médninois affichaient clairement leurs intentions défensives. Les visiteurs qui opéraient par déviations sur les couloirs quand ils étaient en possession du ballon, n'en faisaient pas en fait grand-chose et finissaient pas le perdre rapidement.

C'est que les visiteurs cherchaient avant tout à ramener un point du Bardo. De toute manière, ils ne pouvaient pas espérer remporter la victoire, vu que le seul contre rapide mené par Felhi était sans véritable danger pour le portier stadiste qui n'a eu aucune difficulté à intercepter le ballon tiré mollement par l'ailier droit médninois (25').

Et s'ils ont plutôt bien sorti leur période initiale, puisqu'ils ont regagné les vestiaires à la mi-temps en préservant leurs filets vierges, les locaux ont raté le coche, durant cette première mi-temps à cause de leur attaque stérile et, ce, malgré toute la bonne volonté de Khémiri, Jedaid et autre Kumy, auteur de la première tentative stadiste et dont le tir cadré et puissant a été dégagé par le portier Médninois, Jelassi (7').

Après cette première tentative, les locaux avaient donné l'impression qu'ils n'allaient pas trouver de difficultés à prendre les choses en main dès les premières minutes de jeu. Sauf que la dernière touche a terriblement fait défaut aux attaquants stadistes qui faisaient le plus difficile avant de piétiner dans les trente derniers mètres.

Akremi, aussi précis qu'efficace...

A défaut d'être efficaces dans les trente derniers mètres, les Stadistes se sont penché, sur une arme qui s'est avérée fatale : les balles arrêtées.

Après une première tentative ratée en première mi-temps, quand le gardien médinois dégage un tir de la tête de Kethiri sur un corner d'Elyès Jelassi, la persévérance des Stadistes a fini par apporter ses fruits en seconde mi-temps quand Akremi logea la balle dans les filets d'un Anis Jelassi impuissant devant le tir bien botté par le latéral gauche stadiste (75').

Le même Akremi est revenu à la charge, sept minutes plus tard, mais son tir frôla le montant gauche d'Anis Jelassi (82').

Et l'auteur du but de la victoire stadiste n'allait pas se contenter de marquer, puisqu'il effaça un but, quand il piqua la balle de Naghmouchi sur la dernière ligne (88').

Bref, l'équipe qui en voulait le plus a fini par l'emporter. Lasaad Maâmar et ses joueurs ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. On ne marque pas des buts en jouant le bloc bas.