Tunisie: ESS-EST - Gagner et rassurer

On enchaînera avec la quatrième journée qui coïncidera avec le début du retour du play-off. Du coup, les quatre prétendants aborderont un virage important dans la course pour l'octroi des deux premières places qui auront leur importance en super play-off.

L'affiche du jour mettra aux prises à Sousse, le leader Espérance de Tunis à l'un de ses dauphins, l'Etoile du Sahel. Revanche, passion de pouvoir, finir en beauté. Toutes les expressions peuvent permettre d'amplifier l'importance d'une éventuelle victoire espérantiste dans l'antre du champion en titre qui a déstabilisé les «Sang et Or» en match aller sur un score étriqué et n'était pas tout à fait oublié. Le cadre sera idéal pour assister à un face-à-face de belle envergure. L'Etoile cherchera à récupérer le terrain perdu après son dernier faux pas subi à domicile face au CSSfaxien. Elle est surtout et avant tout déterminée à retrouver ses vertus pour booster le moral après la sortie par la petite porte du championnat arabe des clubs.

Devant elle, se dressera une EST volontaire, certes, mais appelée à se concentrer sur son sujet et évacuer les répercussions défavorables dues à son échec en finale de la compétition arabe.

Les deux prétendants partagent l'ambition de concilier leurs supporters et les rassurer quant à une suite fabuleuse sur le plan national. Tant mieux pour le vainqueur.

L'autre dauphin, le Club Sfaxien, part en principe favori en offrant l'hospitalité à la Saydia qui compte trois défaites consécutives. Le CSS qui dispose d'un fort contingent de doublures paraît plus confiant qu'auparavant. La sérénité ayant succédé au doute et les résultats n'ont pas tardé à s'améliorer. Aux côtés de ces atouts, il y aura l'avantage du terrain et le soutien du public.

Dure sera la mission des banlieusards face à l'ogre sfaxien.

Play-out : MSB-COK, 1ère place en jeu

La quatrième journée sera dominée par le choc de Ghardimaou regroupant les deux coleaders, Mouloudia de Bousalem et le Club Olympique de Kélibia.

Le moment est venu après une série de résultats probants pour que chacun se détache de l'autre. Le plateau est de qualité. Avec un moral en hausse et une efficacité retrouvée, Mouloudiens et Kélibiens n'ont pas l'intention de lâcher prise en si bon chemin. Le mot d'ordre pour eux est d'y croire et d'évoluer sur les vraies valeurs. A cœur vaillant...

A Sfax, Transporteurs et Postiers veulent renouer avec la victoire. Si la tâche de l'USTS semble assez délicate face à un ASMarsa capable du meilleur en dehors de ses bases et s'attache à réaliser une seconde victoire d'affilée, celle de l'ASPTTS paraît à sa portée en profitant de la venue de la modeste équipe de Tunisair qui tarde à décoller.

Programme

Sousse

16h00 : ESS-EST

Sfax

14h00 : USTS-ASM

16h00 : CSS-SSBS

18h00 : ASPTTS-TAC

Ghardimaou

15h00 : MSB-COK