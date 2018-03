Tunisie: La relance de l'économie commence par l'investissement

Organisée à la Foire internationale de Sfax sous le haut patronage du chef du gouvernement par le ministère de l'Industrie et des PME et le Centre d'affaires de Sfax, en collaboration avec les acteurs principaux de l'écosystème de l'entreprise, la 8e édition du Salon de l'Entreprise à Sfax a eu lieu le 28 févier dans la capitale du Sud. Cette manifestation est devenue un rendez-vous incontournable de rencontres et d'échanges entre les investisseurs, les industriels, les commerçants, les prestataires de services, les artisans, les agriculteurs, les associations, les médias, les officiels et les représentants de la société civile.

Selon la directrice générale du Centre d'affaires de Sfax, Mme Ikram Makni, «avec la participation de plus de 200 exposants, cette édition représente une nouvelle opportunité pour les entreprises et les sociétés soucieuses d'améliorer leur croissance et de découvrir de nouveaux services fournis par les administrations, structures, organismes et associations.

Echanges d'expériences

Elle a précisé que cette manifestation ambitionne d'encourager l'investissement et de favoriser les échanges d'expériences entre les différents acteurs économiques, ajoutant que cette édition a de nombreux autres objectifs, dont :

-- La communication sur les différents avantages, possibilités, programmes et mécanismes au profit des entreprises, afin d'améliorer leur croissance, et au profit de l'investissement et la création d'entreprises.

-- La présentation des services fournis par les divers organismes, administrations, structures et associations aux entreprises, hommes d'affaires, promoteurs, investisseurs et ceux qui désirent créer un projet.

-- L'encouragement de l'investissement et de la création de projets et la sensibilisation à l'importance de la culture entrepreneuriale.

Durant ces deux jours, cinq grands séminaires et 60 mini-conférences animés par des spécialistes et des experts et focalisés sur tous les thèmes de la création, du développement, de la reprise, du financement des entreprises, de la franchise et du mentoring ont été organisés à l'intention des participants. Aussi, 180 rencontres B2B sont programmées pour les professionnels cherchant des actions de partenariat.