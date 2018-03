Tunisie: Jaziri s'arrête là !

Mauvaise gestion !

On croyait que Jaziri était parti pour égaliser mais l'Espagnol a réussi à faire le break le plus précieux au 7e jeu . A 4-3, Bautista traîne un peu mais finit, grâce à des points gagnés avec lucidité, à égaliser. Jaziri était bien marqué surtout à 5-4. Même sa réaction d'amour propre au dernier jeu , quand il mena, n'était pas suffisant. Le Tunisien est tombé dans la précipitation et l'affolement et a donné l'occasion des points faciles à son adversaire qui a tué le match en sa faveur et revient de très loin.

De 4-1 à 6-4, plus de 5 jeux enfilés et un mental de bon gestionnaire. Ces détails ont manqué à Jaziri qui pouvait revenir comme il a fait aux tours précédents, mais mentalement, il a craqué au moment où le match l'appelait. Cela dit, c'est une grande performance que d'atteindre ce stade de compétition, et de battre un joueur comme Dimitrov. Grâce à cette performance, Malek Jaziri va retrouver le top 100 et précisément la 84ème place. Espérons qu'il reste sur cette vague positive de résultats lui qui peut encore donner beaucoup de choses sur le circuit.