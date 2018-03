Seychelles: Les Seychelles soumettent un dossier à la Cour de justice internationale en support aux Chagossiens

Environ 2 000 Chagossiens ont été expulsés de force de l'archipel des Chagos dans l'océan Indien central en 1960 après que le Royaume-Uni ait loué l'île principale, Diego Garcia, aux États-Unis pour en faire une base militaire. Plus de 200 personnes ont été déportées à Mahe, l'île principale des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, entre 1967 et 1973, alors que le pays était encore une colonie britannique.

En second lieu, celle-ci donnera son avis sur les conséquences du droit international découlant de la poursuite de l'administration par le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord de l'archipel des Chagos.

