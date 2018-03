Madagascar: Nosy-Be jazz festival - Une vingtaine d'artistes des quatre coins du monde à l'affiche!

Une partie des artistes malgaches qui va participer à la seconde édition du Nosy-Be jazz festival qui se tiendra du 31 mars au 2 avril.

Le festival a fait face à de nombreux obstacles, mais a pu, au final, asseoir sa notoriété. Les efforts continuent et les organisateurs mettent donc en place la seconde édition qui se tiendra du 31 mars au 2 avril.

Du jazz dans la ville du « salegy » ? Oui, c'est possible et faisable. « Za tours » en a déjà fait l'expérience en 2016. Un coup d'essai qui fut au final, un coup de maître. Un concept inédit et innovant qui a ravi, non seulement les organisateurs et ses partenaires, mais qui a également accroché les mélomanes et les touristes qui en redemandent. Un cadre magnifique avec des lieux exceptionnels faits de plages et de sable blanc, rien de tel effectivement pour apprécier le jazz dans toute sa splendeur. Du 31 mars au 2 avril, Nosy-Be jazz festival investit donc à nouveau l'Ile aux parfums avec, à l'affiche, plus d'une vingtaine d'artistes venus des quatre coins du monde. Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont pensé à améliorer la programmation et ont invité des artistes évoluant à Belgique, France, Italie, Palestine, USA et bien entendu de Madagascar. David Linx & Pierre-Alain Goualch, Lionel Belmondo & Laurent Fickelson, Solo Razafindrazaka, Lalatiana, les talentueux musiciens du jazz club du CGM et d'autres artistes en provenance d'Italie, de Palestine et des USA.

Partenariat. Plus qu'un événement culturel, Nosy-Be jazz festival est aussi profondément citoyen ayant comme objectif de participer au développement économique de cette région nord-ouest de Madagascar et ce, en mettant en valeur tous ses atouts, des faunes & flores exceptionnelles et une agriculture à forte valeur ajoutée et exportatrice. Dans ce rôle de catalyseur économique, Nosy- Be Jazz Festival déploie une stratégie de partenariat avec des grands festivals du monde entier et s'associe avec un de ces festivals majeurs en concevant conjointement des projets artistiques et des opérations de promotion des entreprises malgaches. Cette année, l'évènement sera jumelé avec Bari-In-Jazz, le festival de jazz de la région des Pouilles qui aura lieu du 15 juin au 29 juillet 2018. Pour concrétiser ce partenariat, le Bari-In-Jazz enverra deux artistes italiens qui joueront avec deux musiciens malgaches : Silo et Tsanta Randriamihajasoa et formeront un quartet le temps du festival. Le même quartet présentera le fruit de sa création et de sa collaboration en Italie au mois de juin. En attendant, place au jazz dans la ville du « salegy », du 31 mars au 2 avril.