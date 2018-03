Sénégal: Seconde phase de la Plasepri - Un budget global de près de 24 milliards de FCfa

La seconde phase de la Plasepri 2 (Plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise) qui sera lancée bientôt, sera dotée d'un budget global de 37 millions d'euros soit près de 24 milliards de FCfa. L'annonce a été faite par Aminata Angélique Manga, ministre de l'Economie solidaire et de la Microfinance. Elle présidait la 25ème réunion du Comité national de coordination des activités de microfinance (Cnc). L'objectif de la rencontre était de partager les projets et programmes élaborés dans le cadre de l'opérationnalisation du plan d'actions de la Lettre de politique sectorielle (Lps). Il s'agit du Programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal, Plasepri 2 et le programme d'éducation financière (Pef 2). Selon Mme Manga, la Plasepri 2 est le fruit de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Italie avec pour cette seconde phase, une contribution de l'Ue pour un budget global d'environ 37 millions d'euros (près de 24 milliards de FCfa).

