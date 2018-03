Rwanda: Génocide rwandais - Première journée d'un procès en appel à Bruxelles

« Bien sûr qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer. Ceux qui étaient sur place n'ont jamais nié que ces personnes étaient en danger. On savait bien, très bien, qu'il y avait un risque très sérieux et que tout le monde serait massacré. Ils sont partis avec un grand sentiment de culpabilité. La hiérarchie militaire était évidemment au courant mais le gouvernement belge était au courant aussi », précise-t-il.

Maître Luc Walleyn défend Marie-Agnès Uwali, qui a survécu à de graves blessures. Mais sa sœur, son beau-frère et ses neveux sont tombés sous le coup des machettes ce jour-là. Selon Me Walleyn, la responsabilité de l'Etat est engagée car la hiérarchie militaire et le gouvernement savaient pertinemment ce qui se passait au Rwanda.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

