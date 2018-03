Cote d'Ivoire: Arts martiaux - Les pratiquants du Wado Academy en stage

La Fédération Wado Academy Côte d'Ivoire ( Fewa-CI) a décidé de renforcer les capacités de ses membres. Pour ce faire, elle a convié, à cet effet, un expert international, Renshi Francis Renaud Balam expert représentant Wado Academy Afrique-Europe).

Cet expert animera plusieurs stages et présidera des passages de Grades à Abidjan, Bouaké et Korhogo. Arrivé le jeudi 1er mars 2018, l'expert a situé le cadre de sa présence en Côte d'Ivoire. « Je remercie Me Félix Elakoua parce que je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux et très important comme cela se fait en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment très ému. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir à Abidjan après mon dernier séjour qui date de 2012. Certes, il y a eu quelques temps de vide à un moment donné parce que je me suis retrouvé de l'autre côté du pacifique. Mais, j'ai toujours eu envie de venir travailler ici à Abidjan pour voir l'évolution du Wado Academy qui était déjà bien partie.

Mon programme, c'est celui que va me proposer Me Félix Elakoua. L'objectif principal, c'est de faire en sorte que le niveau monte crescendo au niveau des karatékas. C'est cela le plus important. Je crois en l'avenir du Wado Academy en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Je suis Africain donc je comprends très bien ce qui se passe. C'est vous dire que j'ai beaucoup d'espoir surtout qu'on a une énorme potentialité qu'il faut faire ressortir parce qu'on a des karatékas méritants », a indiqué l'expert. Les samedi 3 et dimanche 4 mars 2018, les pratiquants de cet art martial bénéficieront de son savoir en la matière.

Du 8 au 14 mars 2018, le cap sera mis sur Bouaké et Korhogo pour des formations et des mises à niveau. « Je suis très heureux de recevoir, d'accueillir le Grand-maître chez nous. Il est venu avec son épouse pour un séjour de 18 jours. Il faut reconnaître que depuis 2012, année de son dernier passage à Abidjan, nous devrions poursuivre la formation avec lui. Mais du fait de ses nombreuses occupations et sollicitations, cela n'a pas été le cas. Fort heureusement, il a pu répondre à notre invitation. Je suis donc un président très heureux. Et je suis persuadé qu'avec lui, le niveau du Wado Academy va connaître un essor.

Le stage va porter sur la formation de base (au niveau des enfants) qui est le socle de toute progression. Pour les maîtres de salle, l'accent sera mis sur les techniques de haut niveau », a rappelé le Me Félix Elakoua (CN 8e dan) président de Fewa-Ci.