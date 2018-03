Mauritanie: La Mauritanie condamne l'attaque terroriste contre la capitale burkinabé

La Mauritanie a exprimé sa vigoureuse condamnation de l'attaque terroriste contre la capitale burkinabé qui a eu lieu vendredi et dont ont été l'objet plusieurs victimes innocentes.

C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère des affaires étrangères et de la coopération et dont une copie est parvenue à 'Agence Mauritanienne d'Information (AMI).

Voici le texte intégral de ce communiqué:

"Suite à une attaque terroriste dont a été victime la capitale burkinabé Ouagadougou aujourd'hui et qui a causé de nombreuses victimes innocentes, la République Islamique de Mauritanie condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble.

La Mauritanie, tout en réaffirmant sa solidarité avec le peuple et le gouvernement burkinabé frères, se tient à leurs côtés pendant cette épreuve difficile et exprime ses condoléances et sa compassion pour les parents des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Tout comme elle insiste sur la nécessité de conjuguer les efforts pour mater le terrorisme et le crime organisé transfrontalier afin de garantir la sécurité et la stabilité dans la sous-région et dans le monde".