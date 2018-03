Togo: Senzaa devient actrice de cinéma

« Ne pas nuire à autrui », c'est ce qui est contenu dans cet acronyme anglais « Do no harm… Plus »

Seul hic dans cette histoire, c'est que, la jeune orpheline de 17 ans, qui connaissait à peine son père était obligée de vivre dorénavant avec celui-ci. Elle vivra une vie très difficile dans la mesure où, elle est obligée de supporter en plus de son père, les caprices de sa belle-mère et son enfant. Ce qui en tout cas ne lui enlève pas l'envie, mieux, le rêve qu'elle caresse tous les jours de devenir une diva de la musique.

A l'apparition de ce visage plein de sourire désormais au Togo, l'on n'attribuera plus seulement la qualité d'artiste musicienne mais aussi celle de cinéaste. Ce visage c'est bien celui de l'ancienne membre du défunt groupe « The Seeds », Senzaa.

