Togo: Jeunes Stars d'Atsansi tenus en échec à l'ouverture

Il a été procédé le samedi 24 février à l'ouverture de la 5ème édition du tournoi de la Révélation à Atikpamé dans le canton de Vogan.

Après le coup d'envoi symbolique conjointement donné par le Promoteur Honoré Adontui et le Président du District Vo-Centre Bernard Amegnignon, Jeunes Stars d'Atsansi, champion en titre, a été tenu en échec par Leaders FC de KplaKpladjévé sur la marque d'un but partout. Les poulains du coach Alove Anikélé (Atsansi) ont ouvert le score à la 28ème minute par Koutsodji Amévi dans une phase de jeu nourrie de gestes techniques très appréciés du public. Mais dix minutes plus tard, sur un relâchement de la défense, Bobivi Senis a remis les pendules à l'heure. La deuxième partie, riche en spectacle et actions d'éclats n'a pu enregistrer de but jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Gaba Fo-Kossi.

En attendant la seconde sortie de KplaKpladjévé samedi 3 mars face à Legion FC de Legbanou, le débat reste bien ouvert dans ce groupe B. Dimanche, Disciples FC de Vogan a dominé Lionceaux FC d'Atikpamé sur un score étriqué de (0-1). L'unique but de la partie a été l'œuvre du jeune attaquant Anayissa Anza à la 41ème minute à la suite d'une bourde du latéral gauche d'Atikpamé Aklassou Kokouda.

Après cette victoire, Disciples de Vogan peut composter son billet pour la demi-finale en cas de nul au moins face aux Black Stars de Hangbakoe dès le dimanche 4 mars sur le terrain d'Atikpamé. Pour le promoteur, les deux matches pour l'entame de la compétition sont d'un grand niveau et cela promet une bonne suite de ce tournoi qui a pour objectif la détention et l'accompagnement des jeunes talents. « J'ai été agréablement surpris par le niveau de jeu pour le match inaugural et le second match de dimanche. Depuis la première édition, c'est la première fois que je vois des matches de cette facture et j'en suis comblé dans mes attentes », a déclaré Honoré Adontui. La compétition prévue du 24 février au 31 mars 2018, regroupe six équipes réparties en deux poules de trois. La poule A est composée de Lionceaux FC d'Atikpamé, Disciples de Vogan et Black Stars de Hangbakoé tandis que Jeunes Stars d'Atsansi, Leaders FC de Kpakpladjevé et Legion FC de Legbanou composent la poule B.

Doit-on le rappeler, ce tournoi a révélé plusieurs talents qui font aujourd'hui la fierté du football togolais à l'image de Donou Hubert (Stade Gabesien, Tunisie), Ayivi Djadja Ablamvi (AS Togo Port), Kéglo Yao Innocent (Anges de Notsè), Gayikpè Basile (Ifodjè d'Atakpamé), Klidjè Thibaut (Espoir de Zio), Donou René Faustin (ASFOSA)...

Le Correcteur

N.B : Honoré ADONTUI, le promoteur répondant aux questions des journalistes à l'ouverture du Tournoi

