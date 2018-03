Togo: Un nul au goût de défaite pour les Portuaires d'Ayivi Ekouévi

« Ne pas nuire à autrui », c'est ce qui est contenu dans cet acronyme anglais « Do no harm… Plus »

Malgré ce score nul au goût de défaite pour les Portuaires et en attendant de recevoir le mercredi 07 Mars prochain en 16ème de finale aller de la Ligue africaine des champions, les Soudanais d'Al Hilal, ils remontent sur le podium, à la 3ème place au classement du championnat national saison 2017-2018. Une position dont la conservation au terme de cette 19ème journée est conditionnée par l'issue des matches Sémassi-Maranatha et Dyto-Kotoko.

C'est d'abord les Portuaires qui auront leur temps de bonheur. Ceci grâce à Ouro Sama Hakim et Kokou Kloukpo qui, profitant de la bonne phase de jeu de l'AS Togo Port, inscriront deux buts pour le Port et porter le score à 3-1. Des buts qui ont fait croire à certains que la messe est dite et que les Portuaires n'auront qu'à gérer jusqu'à la fin du temps règlementaire. Mais, c'est sans compter sur les expérimentés joueurs OTRois. Ces derniers, portés par un Messan Dégli au mieux de sa forme et un Saïbou Badarou qui a retrouvé sa sensation devant les buts. Il sera auteur d'un doublé, qui permettra à l'AS OTR au coup de sifflet final de l'arbitre Fagla Kokou de tenir la comparaison. 3-3, c'est le score qui a sanctionné finalement ce match au sommet de cette 19ème journée du championnat national de football de première division.

Mené dès la 15ème minute de jeu sur un but d'Adégnon Etonam en faveur de l'AS Togo Port, l'AS OTR reviendra d'abord dans la partie sur un but égalisateur de Didéal Abdoul Rahmane. Si cette parité est maintenue jusqu'à la pause, la reprise sera tout autre chose.

