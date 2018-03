Mali: Tour du Mali - Le Malien Bourama Coulibaly endosse le maillot jaune en enlevant la 2ème étape

Prévu pour démarrer le 28 février dernier, c'est le vendredi 2 mars que le Tour cyclisme Mali 2018 a donné ses premiers coups de pédale. Et c'est l'Ivoirien Sanogo Abou qui a enlevé la première étape qui s'est courue entre Bamako et Bougouni longue de 141 km. Initialement prévue pour se dérouler en cinq étapes, finalement ce Tour du Mali édition 2018, va se disputer en trois étapes. La raison évoquée par la fédération malienne de cyclisme est le manque de moyens financiers, a indiqué la presse locale.

En effet, Bourama Coulibaly de l'équipe A du Mali après 3h de pédalage, est arrivé premier suivit de burkinabé Abdoul Aziz Nikieman et l'ivoirien Karamoko Bamba complète le podium. Bourama Coulibaly grâce à son succès endosse le maillot jaune et le maillot blanc PMU-Mali du premier malien. Son co-equipier Yacouba Togola a eu le maillot rouge de la combativité. Tandis que le maillot vert de la Banque Of Africa a été porté Issouf Sani du Niger.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.