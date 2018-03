Algérie: Brahimi - «Les gens qui parlent de locaux, de pros, d'étrangers, c'est n'importe quoi»

Les binationaux de la sélection de football d'Algérie sont décriés ces derniers temps, surtout après la non qualification de l'Algérie pour le Mondial 2018.

On leur reproche leur manque d'implication en équipe nationale et nombreux sont ceux qui aimeraient voir la sélection contenir plus de joueurs locaux. Un choix qui ne déplait pas à Rabah Madjer, l'actuel sélectionneur. Interrogé sur le sujet dans une interview accordée à Onze Mondial, Yacine Brahimi estime n'est pas forcément d'accord avec ces idées qu'on se fait des binationaux. Pour lui, tous les joueurs de la sélection sont des Algériens et ça s'arrête là.

« Franchement, pour moi, il n'y a pas de différences. Les gens qui parlent de locaux, de pros, d'étrangers, c'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Et ça me rend fou quand j'entends ça parce qu'on joue pour le même pays : l'Algérie. On représente le même pays, on est là pour le même objectif donc les gens qui parlent de locaux, d'Européens, d'immigrés mais... pffffff, ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est une honte de parler comme ça. Pour moi, on est une équipe, on est des Algériens, celui qui joue pour l'Algérie, c'est qu'il est Algérien. Et stoppe, ça s'arrête là. Il n'y a pas de différences », a-t-il déclaré.