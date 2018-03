Tunisie: Lille - Bonne nouvelle pour Edgar Lé

Le défenseur était resté au sol de longues secondes, complètement KO avant d'être pris en charge par le staff médical lillois. Conscient lorsque la civière l'avait évacué du terrain ce vendredi, Edgar Ié a très rapidement été transporté vers un hôpital niçois. « Il a été pris en charge par le Samu, avait précisé Christophe Galtier après la rencontre. Il a subi un gros choc, avec le visage tuméfié, la bouche en sang. On attend d'en savoir plus. Ce sont des principes de précaution. » Reste à connaître désormais le temps de récupération dont aura besoin le défenseur central ou latéral droit.

Les Dogues ont officiellement communiqué ce midi sur l'été de santé de leur joueur et les nouvelles sont rassurantes. « Victime d'une commotion cérébrale lors de Nice-LOSC, Edgar Ié a passé un scanner qui s'est révélé satisfaisant. Par conséquent, le défenseur a quitté l'hôpital et est de retour à Lille, » précise ainsi le LOSC.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.