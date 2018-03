Ile Maurice: Passeport remis à un trafiquant - «C'est Mario Nobin qui décide», dit l'ACP Domah

Les documents sont bel et bien authentiques. La présidente de la République a réagi ce samedi 3… Plus »

Non, pas du tout. Si j'avais le moindre doute, si j'étais au courant des informations de la Financial Intelligence Unit concernant un quelconque trafic de drogue, il (NdlR, Mike Brasse) n'aurait pas voyagé. Je n'aurais pas fait de recommandation. Mais je suis content qu'il a été arrêté. Et là, il purge sa peine.

Non, il m'aurait dit qu'il a bien fait son travail et mener l'enquête comme il se doit.

De toute façon, on n'a pas les moyens de vérifier s'il s'agit vraiment de réparation de bateau. Après, on envoie le dossier au CP. Ce n'est pas moi qui prends la décision de donner ou pas un passeport.

