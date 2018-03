Ile Maurice: Affaire Platinum Card - Ces dénonciateurs des scandales financiers

Si l'affaire Platinum Card défraie la chronique à Maurice, dans le monde, la presse n'est pas étrangère aux dénonciations de corruption des personnalités. En Afrique du Sud, Jacques Pauw, journaliste d'investigation de News24, a publié les tax records du président Jacob Zuma. Ce dernier a fait l'objet d'une enquête policière et d'une perquisition de son domicile en 2017.

En 2015, le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, aidé de 370 journalistes de 106 autres rédactions, a décrypté 11,5 millions de documents confidentiels - les Panama Papers. Ce scandale révélait des évasions fiscales de plusieurs présidents, ministres, vedettes sportives entre autres. A la suite de ces révélations, Nawaz Sharif, occupant le poste de Premier ministre au Pakistan depuis 1990, a été destitué de son poste de député sous l'ordre de la Cour suprême le 28 juillet 2017. Il a démissionné également comme Premier ministre.

Parallèlement, en 2013, un autre scandale financier a été révélé par plusieurs journaux - les Offshore Leaks. Dans ce cas, 2,5 millions de documents ont été analysés, selon le journal britannique The Guardian. En France, c'est Le Monde qui en a fait état. Ces données concernaient 120 000 sociétés écrans aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmans et à Singapour. Pas moins de 130 000 personnes de 140 pays en étaient les bénéficiaires dont l'homme d'affaires français Jean-Jacques Augier et le trésorier de la campagne de François Hollande.

Vincent Peyregne: «C'est le rôle de l'express d'avancer avec ce dossier»

«S'il y a eu des malversations, par exemple avec de l'argent non destiné à l'usage prévu, cela paraît logique de dénoncer. Du point de vue éthique, citoyen et d'intérêt public, c'est le rôle de l'express d'avancer avec le dossier. En même temps, c'est difficile car cela dépend du contexte du pays», déclare Vincent Peyregne, directeur général de la World Association of Newspapers and News Publishers. Dans cette optique, il cite le cas de personnalités politiques utilisant leurs miles de voyages d'affaires à des fins personnelles en Allemagne ainsi que les Panama Papers.

Wolfgang Krach : «Les politiciens doivent être soumis à l'examen du public à tous égards»

«Dans les sociétés démocratiques et ouvertes, l'intérêt public et la lutte globale contre la corruption doivent toujours l'emporter sur la protection des politiciens par les 'secrecy laws'», indique Wolfgang Krach, rédacteur en chef du Süddeutsche Zeitung, dénonciateur des Panama Papers. Il est également membre du comité World Editors Forum. Selon lui, la publication des Panama Papers prouve qu'il n'y a pas de place dans le monde pour la corruption. «Nous espérons que cet esprit prévaudra à Maurice. Les journalistes ont le devoir, dans le monde entier, de tenir le pouvoir pour responsable. Les politiciens doivent être soumis à l'examen du public à tous égards», conclut-il.