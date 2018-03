Sénégal: Le tournage itinérant du film "Yao" va se poursuivre jusqu'à mi-avril (réalisateur)

Le film "Yao", un long métrage fiction est produit par Pan-Européenne et Korokoro, coproduit par France 2 cinéma, en partenariat avec Canal+ et Ciné+.

Selon le réalisateur, la comédienne et chorégraphe Germaine Acogny participe également au film. L'ensemble des autres rôles seront tenus par des acteurs et actrices sénégalais.

"Touché par cet enfant, l'acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes du Sénégal, rien ne se passe comme prévu. Et tandis qu'ils partagent ce voyage aventureux et poussiéreux, Seydou Tall comprend qu'en roulant vers le village de l'enfant, il roule aussi vers ses racines... ", lit-on dans le synopsis.

