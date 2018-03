Cote d'Ivoire: Fimada/Championnat National - N2 (phase aller) - Abidjan, la saison 2018 est ouverte depuis ce samedi

La Cedeao réitère sa « solidarité et son soutien indéfectible au peuple du Burkina… Plus »

La compétition se joue en aller-retour. Les deux premiers de chaque poule et le meilleur 3è sur l'ensemble du championnat, rejoignent automatiquement la N1. Les phases retours sont prévues pour le 17 mars prochain. Tout comme à Abidjan, l'Intérieur entre en lice ce même samedi 03 mars 2018. Et c'est la région de "l'Agnéby" (Agboville) qui aura la faveur des premiers éliminatoires de la Zone Intérieure.

La Fédération ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées (Fimada) a rendu officiel, le calendrier 2018, des compétitions pour ce qui concerne les les championnats Séniors, Open Jeunes et Vétérans (Abidjan et l'Intérieur du pays). Et les compétitions pour la montée en N1 s'ouvrent ce samedi 03 mars 2018, au Complexe II de Yopougon-Selmer avec la phase aller de la zone Abidjan. Ce sont 11 clubs repartis en deux poules qui seront au coude à coude.

