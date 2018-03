Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Paneco pour un lobbying en faveur des jeunes

L'Association des jeunes entrepreneurs et cadres du Congo (Ajceco) a organisé, le 18 février, à l'Espace Malaika dans la commune de la Gombe à Kinshasa, son traditionnel échange de vœux. Hôte de marque et membre du consortium des Jeunes entrepreneurs congolais, Bernard Kayumba, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie.

Le président du Parti du nouvel élan du Congo (Paneco) a, à cet effet, rappelé que pendant cette période assez particulière du pays, la jeunesse doit avoir l'esprit éveillé, rester en alerte, être disposée et capable de former. « La République démocratique du Congo, nation de grands hommes et de grandes dames, attend de la jeunesse qu'elle joue un rôle noble pour son épanouissement et un avenir meilleur. Le Paneco a la mission de combattre la fragilité des fondamentaux du tissu économique tourné essentiellement vers le secteur tertiaire et marqué par l'importation des produits de première nécessité consommés par les Congolais qui ne produisent pas », a-t-il déclaré dans son allocution. Se confiant à la presse, Bernard Kayumba a souligné que son parti s'engage pour un lobbying en faveur des projets pilotés par les jeunes cadres et entrepreneurs du Congo auprès de l'État congolais et des dirigeants des entreprises congolaises, d'où ce partenariat avec l'Ajceco.

Pour le président de cette association, le Dr Timothée Bitilasi, ce partenariat vient à point nommé pour la réalisation des objectifs que s'est assignés cette structure. L'on cite précisément l'encadrement de la jeunesse; l'entrepreneuriat pour déboucher à une classe moyenne véritable et responsable et pour l'amélioration des conditions de vie de tout Congolais. Il faut ajouter que ce dernier a été reconduit avec toute son équipe pour un mandat de cinq ans. On a noté aussi la présence des membres de l'Ajceco de la diaspora venus d'Allemagne et de Turquie.

Quelques ONG membres de cette association ont exposé leurs activités dont « Kash Burger », initiative de la chargée des relations publiques Kashantwale qui se lance dans le secteur de l'Agropastoral par la production des plats à emporter destinés aux démunis pour deux mille francs congolais. Initiative encourageante.

Enfin, comme la politique s'est invitée à la fête, Bernard Kayumba ne s'est pas empêché d'appeler les jeunes à adhérer massivement au Paneco, pour un avenir plus prospère et un souffle nouveau. Aussi a-t-il encouragé les jeunes à ne pas avoir peur de s'engager dans la politique. Et Dr Timothée Bitilasi de l'Ajceco a renchéri que l'on ne peut pas se passer de la politique pour un avenir meilleur pour le Congo. La cérémonie d'échange de vœux a été agrémentée par le groupe Seben Music.