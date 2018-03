Congo-Kinshasa: Funérailles de Rossy Mukendi - Près de 20.000 euros déjà collectés !

Lancée depuis le 27 février, l'opération prend des allures d'une action caritative de grande envergure.

Une grande première. La mort de Rossy Mukendi, ce jeune activiste tué par balle à Kinshasa le 25 février dans la foulée de la marche initiée par les laïcs catholiques, a ému plusieurs personnes. L'onde de choc provoquée par les images de cette mort atroce postées sur la toile s'est manifestée par une chaîne de compassion et de solidarité exprimée à l'endroit de la famille du disparu et surtout de son épouse et de ses enfants. Les images de la veuve en larmes soucieuse de l'avenir de sa progéniture et, surtout, ce post chargé d'émotions du fils aîné demandant justice, ont consolidé les prédispositions du commun des Congolais, surtout de la diaspora, à assister la famille de Rossy.

C'est sur ces entrefaites que l'initiative a été prise de poster sur les réseaux sociaux un lien qui donne toutes les indications aux éventuels bienfaiteurs désireux d'apporter une assistance financière à la veuve et aux enfants. « Envoyons l'argent à la femme et aux enfants de Rossy », telle est la publication mise en ligne par Hristo de Jésus en synergie avec d'autres Congolais en ouverture d'une campagne d'aide censée aller jusqu'au 7 mars. La hauteur du montant n'a pas été fixée et a été laissée à la discrétion du contributeur. Ce dernier peut faire parvenir à la famille sa contribution par toutes les voies possibles (virement bancaire, transfert via Mpsa ou toute autre agence de transfert de fonds, etc.). Des indications y afférentes avec des numéros de compte en appui soutiennent cette publication disponible sur le Web.

La diaspora congolaise n'a pas tardé à réagir. Les contributions des personnes éprises de compassion ainsi que d'autres donateurs paraissent, d'après des sources au faîte du dossier, se rapprocher des prévisions initiales fixées à 20.000 euros. D'ici la clôture de la campagne, il est fort probable que cette somme soit largement dépassée. Cet engouement dans la collecte de fonds pour les funérailles de Rossy Mukendi Tshimanga est une grande première dans la mobilisation des fonds via Internet autour d'une cause commune dans les milieux de la diaspora. Quitte à veiller à la bonne affectation des fonds récoltés qui devront servir en priorité à la veuve et aux enfants du défunt.