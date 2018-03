Congo-Brazzaville: Théâtre - « Seule la lutte libère » sur les planches le 6 mars à l'IFC

La circoncision et le devoir social de donner à la jeune fille les mêmes chances d'accès à l'instruction sont les pommes de discorde entre les deux camps. Cette longue bataille des idées se solde, plus tard, par une prise de conscience de Kifula, le macho.

La pièce décrit une scène à travers une confrontation de deux positions : l'une conservatrice et machiste (incarnée par Kifula, un phallocrate), l'autre moderniste et féministe (camp dans lequel se trouvent quatre femmes et un homme), « Seule la lutte libère ! » pose de façon comique et pédagogique les problématiques de la promotion de la femme, l'égalité des droits entre les sexes ...

La pièce écrite par la directrice générale des arts et des lettres, Emma Mireille Opa-Elion, sera présentée, le 6 mars à l'Institut français du Congo (IFC), par Action Perfect'Art, sous le patronage de la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Bertille Nefer Inès Ingani

