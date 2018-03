Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le collectif des partis de l'opposition exige la tenue d'un dialogue inclusif

Evoquant, par ailleurs, l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, signé le 23 décembre dernier, à Kinkala, entre le gouvernement et le pasteur Ntoumi, le collectif a salué cet engagement, souhaitant par la même occasion qu'il intègre, dans sa mise en oeuvre, " toutes les facettes de la situation ".

L'exemple doit partir d'en haut, ont-ils déclaré, pour que les effets positifs se repercutent sur la base, c'est-à-dire les citoyens. "Le président de la République a le devoir moral d'impulser le rythme et la cadence de la vraie rupture par des actes concrets et non par des paroles non suivies d'effet", ont-ils indiqué.

« Le collectif des partis de l'opposition congolaise réitère son appel au chef de l'Etat afin qu'il privilégie les intérêts supérieurs du Congo et qu'il consente enfin à convoquer le dialogue national inclusif que le peuple congolais et la communauté internationale exigent. Le salut du Congo est à ce prix. Refuser le dialogue inclusif est un acte antinational. », a laissé entendre le collectif par la voix de son porte-parole, Christophe Moukouéké.

