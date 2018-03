Tunisie: Le jeune Aziz Jomni joue du Hayden

«Et pourtant, rien ne le destinait au piano si ce n'est un piano acheté pour sa sœur cadette Douaâ, dit son père. Mais à quatre ans et demi, la petite sœur était trop jeune selon les professeurs. Le Pr russe Vita Ferchichi me demanda alors si j'avais un autre enfant et c'est comme cela que j'ai proposé Aziz, mais le problème, c'est qu'il faisait de la natation ! Imaginez la course pour concilier les deux emplois du temps ! Ma fille Douaâ fait aussi du piano et je pense qu'elle va avoir le même succès que son frère.

Pendant son passage à l'Octobre musical, Roberte Mamou, surnommée «la poétesse du son», le remarquera et l'invitera à plusieurs stages à l'étranger, dont Bruxelles pour affiner son talent et continue à l'encadrer à distance.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.