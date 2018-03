Tunisie: Une bouffée d'oxygène toute en couleur !

Autodidacte à la base, puis formée dans l'atelier du peintre Mohamed Chalbi depuis 2010, Sélima Triaâ se considère chanceuse d'avoir eu l'occasion d'intégrer le monde des arts plastiques et d'avoir pu exprimer sur la toile toute cette énergie de vie insufflée par sa passion pour la couleur et la lumière « La vie m'a offert la bonne chance, j'ai plongé dans les couleurs, je me suis baignée avec les âmes, j'ai navigué avec l'instant et j'ai absorbé les regards. Je reprends mon aspiration pour partager avec vous mon second souffle » écrit-elle.

Chaque œuvre qu'elle crée est un nouveau départ, un nouveau commencement et une nouvelle énergie. Sa dernière exposition dégage une sensation de bien-être.

C'est un hommage à la vie et à la beauté de l'art. «La peinture, c'est ma passion... l'art, mon oxygène... les couleurs, ma danse... les pinceaux, mon expression... peindre me rend heureuse... peindre me donne des ailes... peindre me permet de me sentir vivre... et bien peindre, c'est ce que j'ai découvert à 40 ans et c'est mon kif ... je kiffe et je ne suis jamais seule !»s'exprime-t-elle.

Près d'une vingtaine d'œuvres entre peintures et dessins signés Selima Triaâ ont suscité l'intérêt des visiteurs qui sont venus découvrir la dernière exposition du peintre sur les cimaises du hangar de la Maison des arts du Bélvédère.

Happé par une peinture joyeuse et soutenue, le regard du spectateur est entraîné vers un imaginaire et une douceur totalement envahissants. Des formes figuratives, des visages et des structures émergent d'un fond informe mais suggestif parce que multiple.

Elle transpose sur la toile le foisonnement des lignes de la ville, les silhouettes de ses habitants. Elle peint des rêves et des cartes imaginaires qui bouillonnent dans l'esprit des gens qu'elle représente.

Et c'est comme si, au fil des toiles, le peintre questionnait sa mémoire afin de tirer un meilleur rendu. Le jeu des couleurs décrit la chaleur, les odeurs, les bruits. La vibration des lignes développe son rythme et son peuplement.

L'ensemble chaotique composant chaque œuvre se trouve parfois morcelé en diverses cases, qui fonctionnent à leur tour comme plusieurs tableaux qui se rapportent les uns aux autres.

A travers ses toiles, elle offre au visiteur des mélanges de tonalités, tour à tour, joyeuses, mélancoliques, lascives et toniques... Qui cèdent petit à petit la place à un univers imaginaire.

Les tons chaleureux et le trait dynamique ajoutés à la précision des formes, suggèrent un talent et une intelligence qui confirment la maturité de cette artiste dans le développement d'un style propre qui ne laissera personne indifférent. Une belle exposition qui vaut certainement le détour !