Tunisie: Souci d'amélioration des échanges interarabes

Le congrès de « la complémentarité arabe » a eu lieu les 28 février et le 1er mars 2018 en hommage à M. Abdellatif Youssef El Hamad, directeur général et président du conseil d'administration du Fonds arabe du développement économique et social (Fades).

Le monde arabe fait face à des défis économiques et sociaux importants nécessitant pour chaque Etat de réaliser des changements structurels, notamment au niveau de l'économie. L'un des premiers défis concerne la lenteur de la croissance économique due, en partie, aux crises économiques et financières mondiales qui ont engendré une fluctuation des prix des produits naturels.

Cette situation a eu des impacts négatifs sur les postes d'emploi décents d'autant plus que plusieurs Etat arabes ont opté pour les secteurs extractifs et traditionnels. Les politiques sociales n'ont pas pu faire face aux effets néfastes de la fragilité économique. Le débat est lancé, ces derniers temps, au sujet la nature des réformes économiques et financières à adopter dans le cadre d'une révision profonde des modèles de développement appliqués actuellement dans les pays arabes qu'ils soient riches ou à revenu moyen ou faible.

Contenu intelligent

Les pays arabes doivent tenir compte désormais de la nouvelle économie mondiale qui valorise les échelles de valeur. La concurrence est devenue, en outre, de plus en plus rude entre les Etats dont certains favorisent le côté financier aux dépens de la production. Les secteurs des services et des industries à contenu intelligent sont monopolisés par certaines sociétés situées dans quelques pays.

Tous ces facteurs contraignants ont poussé plusieurs pays en voie de développement et même développés à mettre en place des groupements économiques puissants qui ont pu atteindre un niveau élevé de complémentarité économique en privilégiant leurs intérêts commerciaux, d'investissement et de développement. Parmi ces groupements réussis, on peut citer, à titre d'exemple, celui de l'Union européenne ainsi que la convention de l'Amérique du nord du commerce libre et celle de la ligue du sud est d'Asie.

D'où la nécessité d'approfondir la réflexion sur la complémentarité économique dans le monde arabe en examinant les possibilités de la concrétiser sous la houlette de la Ligue de Etats arabes et l'Institut arabe de la planification. Il faut tirer profit de l'expérience des autres groupements et formuler des recommandations utiles pour asseoir un espace arabe économique commun.