Tunisie: Suivi et évaluation des actions à entreprendre

Cette vision a été la base pour la préparation d'un plan de développement stratégique quinquennal 2016-2020. La mise en œuvre du Plan de développement stratégique 2016-2020, ainsi que les réformes structurelles nécessaires y afférentes exigent des mécanismes et des outils de suivi et d'évaluation, et l'élaboration d'indicateurs statistiques fiables pour mesurer les résultats en termes de performance économique et sociale en mettant l'accent sur les régions de l'intérieur et les catégories défavorisés.

Croissance inclusive

La disponibilité de ces outils et indicateurs est essentielle pour aider les pouvoirs publics à la prise de décision publique et aider le gouvernement à prendre des mesures correctives en cas de besoin. A cette fin, le gouvernement tunisien a pu mobiliser avec l'assistance de la Banque africaine de développement (BAD) un don d'un montant de 1,83 million de dollars. Ce don vise à financer le projet de conception et de mise en œuvre des réformes économiques et sociales pour une croissance inclusive en Tunisie.

L'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (Itceq) est à la fois bénéficiaire et organe de gestion des ressources provenant du don. Il est, à ce titre, le responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution et du suivi des diverses composantes du projet. L'objectif -- que doit mener un bureau d'études -- est de soutenir la mise en œuvre efficace du projet financé par la BAD afin de contribuer à l'exécution rationnelle du plan quinquennal 2016-2020 du gouvernement tunisien, ainsi que les réformes structurelles.

Réformes structurelles

A noter que le projet en question comprend quatre composantes, dont l'assistance dans la conception et la mise en œuvre des politiques, et réformes macroéconomiques et structurelles. Cette composante vise à améliorer la capacité de conception et de mise en œuvre de l'Itceq et des départements relevant du ministère de Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, concernant la prévision et la mise en œuvre des politiques macroéconomiques et l'amélioration de l'évaluation d'impact quantitatif des réformes structurelles.

La deuxième composante du projet consiste en l'appui au développement régional inclusif grâce à une amélioration de la qualité des indicateurs régionaux et le renforcement des capacités, en termes de suivi et d'évaluation.

Les activités envisagées concernent le renforcement de la capacité de l'Itceq et des départements relevant du ministère de tutelle. Il s'agit aussi d'aider ces structures, de suivre et d'évaluer les politiques de développement régional, ainsi que l'élaboration d'indicateurs d'attractivité régionale.

Quant à la troisième composante, elle consiste à soutenir les efforts de la Tunisie pour favoriser un meilleur accès aux données et à l'information par le biais d'une nouvelle infrastructure de diffusion des statistiques. La BAD et l'Itceq ne sont pas concernés par cette composante.

Enfin, s'agissant de la dernière composante, elle concerne la gestion du projet et l'audit. Il est question d'appuyer l'exécution des trois composantes précitées grâce aux activités de gestion et d'audit du projet.