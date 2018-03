Tunisie: Faire face aux fraudeurs de tout poil

D'autant que le corps de contrôle économique, de par ses effectifs très réduits par rapport à l'énormité du fléau et les besoins de chaque région, n'est pas en mesure, à lui seul et sans le concours du consommateur à travers l'autodéfense, de couper l'herbe sous le pied à ces diables de fraudeurs sans foi ni loi.

Des devoirs ignorés

Cela dit, nous nous proposons aujourd'hui de mettre à l'index le déficit d'information économique qui n'est pas pour arranger les choses et mettre le commerçant et le consommateur devant leurs responsabilités. Connaissant peu ou prou leurs devoirs, l'un et l'autre interprètent, chacun à sa façon, les règlements régissant leurs rapports et les transactions commerciales.

Ainsi, le commerçant ne sait souvent pas qu'il est tenu de remettre une facture suite à tout achat dès qu'elle est réclamée par le consommateur, qu'il n'a pas le droit de refuser la vente de produits exposés dans son commerce, qu'il lui est interdit de subordonner la vente d'un produit à celle d'un autre (c'est ce qu'on appelle la vente conditionnée). Que le marchand de fruits et légumes est tenu d'écouler ses produits, ayant perdu leur fraîcheur après 72 heures, au prix d'achat et sans marge bénéficiaire. Et, même s'il arrive que le commerçant connaît parfaitement par cœur ces détails réglementaires, il sait très bien que, de l'autre côté de la barrière, le consommateur les ignore.

Et rien n'est fait pour qu'il en sache quoi que ce soit. Donc, aucun souci et aucune crainte de la moindre réaction de l'acheteur qui puisse lui causer des ennuis.

Aux abonnés absents !

Cela dit, l'information économique demeure le parent pauvre de notre administration économique et même la société civile, à travers l'Organisation de défense du consommateur (ODC) et l'Organisation tunisienne pour l'information du consommateur (Otic), ne font pas grand-chose pour vulgariser la réglementation économique et sensibiliser opérateurs et consommateurs sur leurs droits et obligations. D'ailleurs, elles n'ont pas les moyens de se tenir debout. D'abord, ces organisations sont subventionnées au compte-gouttes. Ensuite, ils n'ont pas d'assises populaires, comme partout ailleurs dans le monde occidental leur permettant de peser lourd.

A témoin, le nombre dérisoire des consommateurs qui prennent la peine de répondre présent à leurs assemblées générales électives. Et même l'Institut national de consommation, un appendice du ministère du Commerce, nous ayant habitués de marquer sa présence sur la scène économique, à travers des slogans de sensibilisation, lancés de temps à autre, sur les afficheurs de nos cellulaires, a choisi le plus mauvais moment de se faire inscrire aux abonnés absents!

Pourtant, ce ne sont pas les supports qui manquent par les temps qui courent où les techniques modernes de communication prolifèrent, à commencer par les réseaux sociaux où le passage de messages ne coûte absolument rien.

Au final, la lutte contre la flambée des prix est l'affaire de tous. Car l'appareil de contrôle économique tout léthargique qu'il est ne peut changer la donne.