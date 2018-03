Congo-Brazzaville: Religion - La fanfare kimbanguiste prépare le centenaire de la naissance de son fondateur

Né le 22 mars 1918 à Nkamba (ex-Congo-Belge), le premier chef spirituel, chef suprême de la fanfare kimbanguiste, Diangienda Kuntima Désiré Joseph, aurait 100 ans cette année.

Les préparatifs du centenaire de la naissance du 1er chef spirituel de l'Eglise Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu ont fait l'objet, le 1er mars, d'une conférence de presse animée par les responsables de la fanfare kimbanguiste de Brazzaville.

En effet, la fête sera célébrée dans la ville de Kamba, en République démocratique du Congo (RDC), le 22 mars prochain. « Notre papa a accordé beaucoup d'importances à la fanfare kimbanguiste. Nous accordons à cette personnalité une dimension divine d'extrême importance. Le fondateur de cette fanfare, à qui nous rendons gloire et honneur en ce jour, était belle et bien le bâtisseur de cette église qui s'est propagée, à travers le monde entier, grâce à lui », a indiqué le dirigeant technique de la fanfare kimbanguiste de Brazzaville, Gofin John Assoumbé.

Les séances de répétitions ont été présidées par le Pr Simon Matusiwa Ntoto, chef d'orchestre, ancien dirigeant responsable national et chef de musique Tuzola (1979-1997), qui réside actuellement en Europe. « Je vous demande d'aller à Kamba pour vivre cet évènement historique », a invité ce diplômé de l'Ecole supérieure de musique de Paris.

Historique de la fanfare kimbanguiste

C'est en 1956 que Diangienda Kuntima Joseph a eu l'initiative de créer une structure musicale pour accompagner l'évangélisation et soutenir les œuvres spirituelles de l'église. Et c'est finalement, en septembre 1957, que la fanfare fut créée à Léopoldville, actuelle Kinshasa. Il demanda, par la suite, aux responsables de l'Eglise Kimbanguiste du Congo de lui envoyer des jeunes chrétiens volontaires pour une formation à Léopoldville. « La fanfare kimbanguiste de Brazzaville est née le 24 décembre 1964. C'est Samuel Metutonda Nsomi qui a commencé avec un groupe de petits musiciens. Lorsque nous sommes rentrés de Léopoldville, nous avions créé la fanfare kimbanguiste, qui continue jusqu'à présent », a témoigné Daniel Badila, l'un des six pionniers de cette épopée, encore en vie.

Au fil des années, la fanfare kimbanguiste s'est frayée un chemin. Elle devient, à la limite, une fanfare nationale voire internationale.

En effet, cette fanfare a même traversé les frontières. Elle s'est fait retentir, plus d'une fois, en Guinée équatoriale (2014 et 2015) ; une fois en RDC (2010) et en Guinée. Au plan national, c'est elle qui agrémente les défilés civils lors de la célébration de la fête de l'indépendance.

« J'ai beaucoup de souvenirs dans cette fanfare, parce que c'est elle qui m'a façonné en quelque sorte. Si aujourd'hui ,je suis connu par les autorités publiques et la population, c'est grâce à la fanfare kimbanguiste, mais elle ne s'arrête pas seulement à l'église kimbanguiste », a poursuivi Daniel Badila.