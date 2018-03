Congo-Brazzaville: Vodacom Ligue 1 - Les clubs qualifiés pour le Play-Off sont connus

Enfin dans la zone de développement est, Maniema Union de Kindu a fini premier avec 29 points et un goal average de +15. La surprise de cette zone, c'est l'équipe de Mont Bleu de Bunia dans la province d'Ituri, qualifié pour Play-Off avec 22 points. Dauphin Noir de Goma dans la province du Nord-Kivu est le troisième de la zone Est avec 20 points obtenus et un goal différence de +3. Le DC Virunga de Goma, quatrième avec le même nombre des points mais un goal différence défavorable, loupe de peu la qualification.

L'on rappelle que la zone de développement ouest pouvait présenter un cinquième qualifié si ce club avait des meilleures statistiques que le cinquième de la zone de développement centre sud. L'on rappelle qu'au classement, DCMP compte 42 points et un goal average de +24. V.Club a engrangé 36 points et un goal average de +23. Rangers a pu grappiller 26 points alors que Dragons/Bilima s'est contenté de 21 points glanés. Le meilleur buteur de la phase classique dans la zone ouest est l'attaquant Dago Tshibamba du DCMP avec huit buts inscrits.

Dans la zone de développement ouest, les quatre clubs qualifiés sont le Daring Club Motema Pembe (DCMP), l'AS V.Club, l'AC Rangers et l'AS Dragons/Bilima. DCMP a fini premier de la zone ouest sans enregistrer la moindre défaite. Et l'AC Rangers accède au Play-Off pour sa première participation à cette compétition nationale de football. Bilima/Dragons retrouve pour sa part cette étape de la Vodacom Ligue 1 (le championnat national de football) après quelques années d'absence. Le FC Renaissance du Congo reste le grand absent. Le club dirigé par le pasteur et évêque Pascal Mukuna avait disputé le Play-Off la saison passée. Son absence au Play-Off a suscité quelques réactions. L'entraîneur de l'AS V.Club Florent Ibenge a exprimé son regret, indiquant que le club orange de Kinshasa a été un « adversaire valeureux, intéressant par la popularité ».

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.