Tunisie: La fête gâchée...

Du côté local et pour le président du club, A. El Belli, «C'est l'arbitrage flottant, notamment des deux assistants, qui est la cause principale des débordements et des scènes de violence qui ont émaillé ce match... Tous mes regrets pour ce qui s'est passé car avec de pareilles injustices, nos supporters frustrés sont devenus incontrôlables... »

Une attaque qui ne fait plus mal...

Après avoir relaté tous les faits saillants qui ont gâché ce choc, il faut l'avouer, d'un niveau technique médiocre, car on n'a pas vu de vrai football, deux constatations sont à dégager : la première concerne l'EST qui a réussi à marquer un but litigieux pour arracher une victoire sans convaincre. La seconde ayant rapport avec le rendement quelconque des «Bleus» qui ont perdu complètement les pédales après le but de Khénissi. Trop énervés en raison des décisions injustes, notamment des deux assistants, les camarades de Hichri ont vraiment perdu leurs repères et, de surcroît, n'ont pas pu développer leur jeu habituel basé sur une circulation fluide et rapide de la balle avec des reconversions en direction des attaquants qui ont trouvé toutes les peines du monde pour transpercer l'arrière-garde espérantiste complètement chambardée. La présence d'un attaquant de métier qui pèse lourd sur la défense adverse a constitué, de l'avis des observateurs, le maillon faible de la ligne avant de l'USM qui ne faisait plus mal depuis le départ d'Essifi en Arabie Saoudite...

Ses remplaçants, en l'occurrence Anan, Soussi ou Ben Hassine, n'ont pas pu, malgré leur générosité dans l'effort, tirer leur épingle du jeu pour espérer forcer la décision. A Kasri, qui a bâti depuis son arrivée toute la stratégie du jeu de l'équipe autour d'Essifi, de creuser dans son effectif pour espérer trouver la combinaison adéquate susceptible de permettre de retrouver vite leur efficacité qui tarde à venir depuis la phase retour où les «Bleus» n'ont marqué que quatre petits buts en sept matches, ce qui est vraiment trop peu.