Tunisie: Pour une intégration inclusive des jeunes

En effet, le problème de la société se divise en trois dimensions sociale, économique et politique. Selon les participants, iI est indispensable de développer des stratégies de lutte contre la pauvreté, le chômage et d'intégrer des groupes marginalisés.

Programmes sociaux inefficaces

M. Lassaâd Laâbidi, professeur universitaire à l'Institut national du travail et des études sociales à l'université de Carthage, a indiqué que «cet événement s'intéresse à la question de l'exclusion et l'intégration des couches vulnérables dans les régions. On a essayé de voir à travers ces deux journées les différents champs de l'exclusion et l'intégration. La première journée, on s'est intéressé à l'exclusion sociale et spécialement à l'exclusion des catégories faibles et pauvres. De surcroît ces catégories sont exclues des services sociaux (santé) et de l'éducation. En outre, les programmes sociaux en place ne permettent pas réellement de lutter contre l'exclusion sociale surtout celle des catégories vulnérables (des chômeurs et des handicapés). C'est une question qui menace donc la cohésion sociale de la société tunisienne».

Cependant, la question de «l'intégration et l'exclusion» a été à l'origine d'affrontement entre le pouvoir central et la population. Des mouvements de protestation ont été constatés pour dénoncer l'oppression sociale et l'injustice. Face à cette situation, plusieurs jeunes ont préféré la migration illégale et même le terrorisme.

«Un intérêt commun»

Au niveau politique, l'intégration fait partie des valeurs de la démocratie, de la citoyenneté et du pluralisme. D'où le rôle important que peuvent jouer les élites politiques dans l'intégration sociale. Les droits des minorités religieuses et ethniques doivent également être respectés par tous. Il est nécessaire de rétablir les valeurs du dialogue, de la tolérance et d'éviter la promulgation d'une législation d'exclusion.

De son côté, M. Ahmed Driss, président du Centre des études méditerranéennes et internationales, a affirmé que «l'objectif de cette conférence régionale est de mettre des experts de Tunisie, du Maroc et d'Egypte face à face pour voir dans quelle mesure il est possible de coordonner les actions en matière de cohésion sociale».

Et d'ajouter : «En effet, ces axes peuvent trouver un intérêt commun, on peut citer les défis de l'intégration et les menaces de l'exclusion. Il s'agit de traiter d'une façon approfondie la thématique qui a été à l'origine du printemps arabe, à savoir l'intégration sociale. C'est une thématique qui n'a pas trouvé encore de réponses en Tunisie, sept ans après la révolution. L'objectif est d'avoir une vision claire sur cette question en vue de mettre en place une politique qui lutte contre l'exclusion. Il est également nécessaire d'avoir des réponses à toutes les préoccupations des jeunes pour assurer une meilleure justice sociale et donner l'espoir à cette frange de la population».

Sur le plan économique, il est nécessaire, selon les participants, de discuter le processus économique et de développement à adopter dans les pays arabes et d'évaluer son efficacité. De son côté, M. Moez Soussi, maître de conférences en sciences économiques à l'Institut des hautes études commerciales Carthage, a souligné que «la Constitution tunisienne de 2014 aspire à un développement économique en phase avec les objectifs de la révolution. Le pouvoir local permet d'atteindre ces objectifs. Pour y parvenir, il est recommandé de disposer au niveau budgétaire d'une formule de répartition équitable des fonds entre les régions».

Et notre interlocuteur d'ajouter : «Il demeure évident, bien entendu, que la dynamique économique des gouvernorats ne peut se faire que si ceux-ci sont en mesure de mobiliser des ressources propres à partir de la fiscalité locale. C'est que les ressources financières constituent un important levier de réduction des disparités. Des propositions devraient être présentées pour apporter des réponses pertinentes aux raisons et facteurs conduisant à l'exclusion. C'est ainsi qu'il serait possible d'élaborer une stratégie de développement alternative qui mène à la paix sociale et favorise une culture de la citoyenneté», a-t-il conclu.