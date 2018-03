Tunisie: Le plastique dans tous ses états

Le Salon plast & printpack - Alger 2018 verra la participation de 9 pays représentés par des pavillons ou groupes nationaux, à savoir l'Autriche, la Chine, l'Espagne, la France, l'Inde, l'Italie, le Qatar, le Taïwan et la Turquie. Le grand nombre de solutions et de technologies proposées fait de plast & printpack - Alger 2018 une destination très attrayante pour tous les professionnels souhaitant moderniser leurs équipements existants ou investir dans de nouveaux projets dans les années à venir.

Organisé par « Fairtrade » et Messe Düsseldorf, l'événement se déroulera au tout nouveau Centre international de conférences d'Alger Abdelatif Rahal CIC du 11 au 13 mars 2018. Les conférences et ateliers aborderont le thème «Le plastique : la matière essentielle pour le développement durable» avec 30 conférenciers de 9 pays à savoir l'Algérie, l'Allemagne, l'Autriche, de France, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie.

La Tunisie de la partie

L'entrée au Salon, à la conférence et aux ateliers sera gratuite! Les participants peuvent s'inscrire en ligne via pré-enregistrement. Les institutions qui animeront cet événement sont le gouvernement algérien, consultants, institutions et universités, associations de la plasturgie, chambres de commerce et institutions internationales de 9 pays. Les fournisseurs internationaux de technologie et de solutions seront également au rendez-vous.

Cette rencontre des professionnels internationaux promet de riches échanges visant les visiteurs professionnels d'Algérie, du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest. A noter que l'industrie du plastique en Algérie connaît la plus forte croissance sur le continent africain. Le Pôle pays d'Eurompap-European Plastics and Rubber Machinery confirme une croissance significative à deux chiffres pour les pays du Maghreb (l'Algérie, le Maroc et la Tunisie) ainsi que pour des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Nigeria.

Forte consommation du plastique

La consommation par individu du plastique en moyenne en Algérie a augmenté d'environ 9% par an au cours des dix dernières années, passant de 10,0 kg en 2007 à 23,1 kg en 2017 et est estimée à 25,8 kg en 2020. La consommation du plastique du pays a donc augmenté de 11% par an sur la même période, il a presque triplé, passant de 338 à 955 kilotonnes (à noter que 1 kilotonne équivaut à 1.000 tonnes). L'Algérie est le plus grand importateur africain de plastique sous formes primaires.

Les importations de matières premières plastiques, par exemple, ont augmenté de 13% par an entre 2007 et 2015, passant de 304 kt à 817 kt, soit +169% ! Les importations de matières premières en plastique en provenance d'autres pays ont évolué comme suit:

Maroc:

De 374 kt en 2007 à 421 kt en 2015, +12,5%.

Tunisie:

De 209 kt en 2007 à 286 kt en 2015, +36,8%.

Nigeria:

De 513 kt en 2007 à 754 kt en 2015, +47,0%.