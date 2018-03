Le Mouvement citoyen a rendu public son guide d'animation sur la Budgétisation sensible au genre (BSG) avant-hier, jeudi 1er mars à Dakar.

Selon la présidente, Pr Penda Mbow, à travers ce document, le Mouvement citoyen «ambitionne de renforcer la lutte contre les inégalités liées au genre en vue de favoriser une démarche inclusive dans les processus de gouvernance et de développement local». L'objectif principal de ce programme qui a été financé par la coopération Luxembourgeoise est «de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement durable au Sénégal».

A en croire Pr Mme Penda Mbow, sur «l'axe nord, à partir de la région de Louga jusqu'à Matam, nous avons fait des résultats remarquables. Le ministère de la Décentralisation était notre représentant sur le terrain et portait le programme». Toutefois, les obstacles ne manquent pas et ils sont liés aux difficultés d'échange et de partage des informations. «Dans toutes les régions, nous avons ouvert des centres de formation et de partage pour faciliter les échanges. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui rentre dans le cadre de l'orientation des collectivités locales. C'est ce que le Mouvement citoyen s'est fixé comme mission», a-t-elle expliqué. Avant de poursuivre : « Le programme du Mouvement citoyen s'inscrit également dans l'appui aux objectifs de la société civile visant à améliorer la gouvernance locale, à travers l'initiative du Budget sensible au genre et la Communication citoyenne pour le développement, dans une perspective de consolidation des acquis du PICII ».

Ce guide, dans sa partie cohérence avec les instruments et politiques de développement en phase avec le PSE, cherche l'intégration du genre dans les politiques publiques et son adaptation comme stratégie pour lutter contre toute forme d'inégalité afin d'assurer à tous une participation équitable au processus de développement. En phase avec la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le programme veut promouvoir l'équilibre entre homme et femme ainsi que l'égalité dans les processus de gouvernance et de développement.

Dans ce sillage, Dr Selly Ba a indiqué que leur «implication, c'est dans la prise en charge et la lutte contre les inégalités, la vulnérabilité. Et, c'est dans ce cadre-là que nous avons élaboré ce guide d'animation sur la Budgétisation sensible au genre». Pour éviter qu'il soit un guide de plus, conscient que plusieurs autres ont été élaborés, Dr Ba relèvera: «Nous sommes partis des expériences, nous avons rencontré des acteurs qui travaillent sur cette question-là au niveau local. Donc, nous avons recueilli les informations sur la base de ça, nous avons essayé de construire quelque chose qui est ce guide qui couvre 15 étapes». Et de poursuivre : «Nous sommes avec les territoires parce que si on veut se développer, il faut descendre à la base, au niveau des territoires. Ce qui fait que nous sommes en étroite collaboration avec les collectivités territoriales parce que si nous devons dérouler ce programme, il faut que les communes s'engagent, ça ne doit pas être quelque chose d'imposé», a-t-elle laissé entendre. Selon elle, il a fallu d'ailleurs sept mois pour finaliser ce guide. «Nous nous sommes rendus sur le terrain pour pouvoir capitaliser les difficultés et dans 10 collectivités locales appartenant à la zone pour l'expérimentation de ce guide.»