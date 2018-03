Depuis un certain temps, la polémique tourne autour des contrats signés entre l'Etat du Sénégal et la compagnie française Total le 2 mais 2017, pour l'exploitation du pétrole et du gaz. En effet, la société de l'énergie vient de briser le silence en précisant qu'il n'y a aucun mystère autour de ces contrats signés. Mieux, selon le directeur général de la branche Marketiong et services de Total, Momar Nguer qui animait une conférence de presse hier, vendredi 2 mars, «tout est transparent dans ces contrats, il n'y a rien à cacher. »

«Total est une compagnie extrêmement transparente. Il est au Sénégal depuis 70 ans. Si nous n'étions pas transparents, nous ne serions pas encore dans ce pays. Il y a des contrats qui ont été signés et d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls à avoir signé des contrats. J'entends beaucoup de bruits autour de ces contrats, mais les choses sont très claires du coté de Total et du côté de l'Etat du Sénégal. Nous n'avons rien à cacher des contrats signés au Sénégal».

Cette précision est du directeur général de la branche Marketing et services de Total Sénégal, Momar Nguer. Il s'exprimait hier, vendredi 2 mars, lors d'une conférence de presse organisée en marge de la célébration des 70 ans de la société Total au Sénégal. Selon lui, il n'y a aucun mystère sur ces contrats signés pour l'exploitation du pétrole et du gaz découvert au Sénégal. «Une fois de plus encore, c'est un accord pour faire de l'exploration, c'est-à-dire pour faire de la recherche. Et ces contrats pétroliers, il faut qu'on arrête de fantasmer là-dessus. Ce sont des contrats transparents. Il n'y a aucun mystère là-dessus. Nous allons dépenser des dizaines et des dizaines de milliards de francs Cfa pour chercher du pétrole. Et si on trouve, on va partager. Ce n'est pas plus compliquer que ça. Il n'y a aucune intention d'exploitation de qui que ce soit », a-t-il martelé.

Répondant à ceux qui disaient que Kosmos présentait la meilleure offre pour l'exploitation du pétrole et du gaz, M Nguer soutient : «La capitalisation boursière de Total c'est 120 milliards dollars. Par contre la capitalisation boursière de Kosmos, c'est prés 3 milliards dollars. C'est cela la différence entre Total et Kosmos. Total joue en prime league alors que Kosmos joue en nawétane. Total qui est la quatrième compagnie pétrolière au monde, un des spécialistes mondiaux de l'offshore profond. Il est reconnu parmi ses pairs comme les meilleurs dans ce domaine», a-t-il laissé entendre. Le directeur général de Total exploration et production, Eric Bonnin informe que l'entreprise a pour le moment 4 bateaux en mer plus précisément à 100 Km des côtes, à Rufisque, pour l'exploration.