Après l'entrée en vigueur de l'arrêté 21918 du 13 décembre 2017 régissant le domaine autoroutier, « Sos consommateurs » demande aux usagers de l'autoroute à péage de faire bloc pour « attaquer en annulation les dispositions de cet arrêté ».

Pour Me Massokhna Kane et « Sos consommateurs » qui dénoncent la mesure ont vigoureusement indexé Eiffage et l'Etat du Sénégal dans cette affaire, car, pour eux, « le concessionnaire et l'Etat ne peuvent modifier le contrat de prépaiement acquis par les consommateurs du système « Rapido » en exigeant un nouveau tarif obligatoire de 5000 f minimum ».

Non plus, selon « Sos consommateurs », « le concessionnaire et l'Etat ne peuvent pas poursuivre légalement un usager qui emprunte par erreur une voie de péage réservée au système « Rapido ». Pour rappel, Entre autres mesures, l'arrêté en question stipule que « les voies automatiques Rapido sont exclusivement dédiées aux porteurs de cartes Rapido ayant un crédit suffisant ou le rechargement en voies manuelles ne pourra se faire que pour un montant minimum de 5 000 Fcfa et multiple de 5 000 Fcfa ».

Et pour ce qui s'agit du remorquage, il est désormais interdit « le remorquage des véhicules avec une corde, une chaîne ou une barre de fer ».

En tout état de cause, l'association dirigée par Me Massokhna Kane exige «l'annulation de cet arrêté et les dispositions abusives qui l'accompagnent et qui portent atteinte au droit des usagers ».

Des usagers qui sont priés de « se mobiliser autour de l'association pour attaquer en annulation ces dispositions prises en faveur de Sénac contre leurs intérêts, dans un délai qui expire le 15 mars 2018 ».