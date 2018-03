Le patron d'Agir s'offusque ainsi qu'une solution alternative ne soit offerte aux populations qui subissent les affres des travaux dudit grand projet de l'Etat. Pour lui, «malgré tout cela, les populations de Guendel 3 et environs n'ont été ni évacuées ni dédommagées. Et les travaux du Ter se déroulent comme si aucun être humain ne réside dans les alentours». Il estime, de ce fait, que «nul n'est épargné des risques de maladies et de l'insécurité ambiante: ni les enfants, ni les femmes, ni les personnes âgées».

En effet, parlant de l'impact environnemental et social du Ter, M. Bocoum décrit «des dégâts matériels causés par des camions qui quittent les routes pour échouer dans les maisons, une forte poussière qui envahit les coins et recoins des habitations, une pollution sonore insupportable qui dure 24h/24, une peur partagée de fermer les yeux la nuit du fait de l'insécurité».

Dans le cadre de ses tournées de proximité, le leader du mouvement politique Alliance Générationnelle pour les Intérêts de la République (Agir) a exprimé tout son amertume sur ce qu'il a constaté à Rufisque, dans le quartier Guendel 3, concernant l'impact environnemental et social du Train express régional (Ter). Dans la note parvenue à Sud quotidien hier, vendredi 2 mars, Thierno Bocoum estime «scandaleux» ce que vivent les populations de ladite localité, à cause des travaux.

