Sénégal: identification de l'appartenance syndicale des enseignants - Le Sudes s'indigne

En d'autres termes, dira le Sudes, « quelle est la pertinence d'un tel recensement pour disposer des outils de gestion efficace du personnel ? ». Le Sudes considère dès lors que les « enquêtes administratives actuelles sont susceptibles d'ouvrir la voie à de graves dérives dans la gestion du personnel comme le clientélisme, le favoritisme, l'ostracisme et la discrimination, en somme, des injustices plus ou moins voilées attentatoires aux libertés syndicales ».

Et le Sudes de s'interroger : « En quoi, l'identification de l'appartenance syndicale de l'agent est-elle utile voire indispensable dans la gestion administrative du personnel enseignant ? ». Avant de préciser que « ce genre de recensement rappelle de triste mémoire, la gestion politico-clientéliste du personnel qui a prévalu dans le système éducatif, au cours des décennies 1970 et 1980 notamment ».

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes) regrette l'organisation, par le ministre de l'Education nationale, d'une enquête nationale sur l'appartenance syndicale ou la non syndicalisation de chaque enseignant (e).

