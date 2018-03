En fonction des circonstances ponctuelles et des humeurs de certains gouvernants, des lois sont spontanément votées au Sénégal et aussitôt rangées dans les poubelles des juridictions, faute d'application.

Cette pratique a traversé les différents régimes de ce pays. De la loi N° 67-04 du 24 février 1967 réprimant les gaspillages lors des cérémonies familiales à celles de 1999 portant interdiction de la pratique de l'excision et 2014 sur la baisse du coût du loyer, rien n'est effectivement mis en œuvre en réponse aux actes délictueux ainsi visés. A défaut de les abroger, ces instruments, ignorés par certains politiques, vont continuer à garnir les annales du Code pénal, peut-être pour les beaux yeux des organismes de défense des droits humains. Attention à la banalisation, l'Etat doit rester fort ou... !

L'une des décisions phares de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi porte sur les recommandations fortes du président de la République à la mise en œuvre rigoureuse de toutes les mesures interministérielles arrêtées, visant à améliorer, significativement et durablement, la circulation et la sécurité routière. La relance de cette mesure intervient un peu plus d'un an après son entrée en vigueur. Il a donc fallu attendre la longue liste des victimes pour enfin sortir le bâton. Il s'y ajoute la récente décision du ministre des Transports terrestres de limiter la circulation interurbaine aux transports en commun des voyageurs entre 22 heures et 6 heures du matin. Si dans le domaine des transports, la quête d'une législation stable se poursuit, d'autres secteurs ont connu des innovations en termes d'instruments juridiques au profit des droits humains mais jusqu'ici en souffrance dans les tiroirs.

C'est exactement ce qui est arrivé à la loi 099-05 du 29 janvier 1999 qui criminalise la pratique de l'excision dans toutes ses formes, en renforcement du dispositif de protection légale contre les abus et violences sexuelles. Dix-neuf ans après que la loi a été votée, la pratique reste actuelle et parfois appliquée depuis le berceau de la petite fille avec le silence coupable de certains qui se dérobent de la stigmatisation de la société conservatrice. Que dire de la loi interdisant la mendicité et vieille de 5 ans ? A Dakar comme partout dans les rues des capitales régionales, le décor est peuplé de ces mômes en guenilles et sans protection sociale comme s'ils ont opté pour ce triste sort à leur naissance.

Le 22 janvier 2014, a été votée la loi formalisant la baisse du coût du loyer. Si elle a été saluée par l'immense majorité des Sénégalais, son application a traîné et entraîné bien au contraire des spéculations impensables sur les tarifs de la part des propriétaires de maisons et des agences immobilières. La loi anti-tabac et surtout la vente des cigarettes à moins de 200 mètres des établissements scolaires sont certes votées en 2014 mais dans la répression, le fumeur est toujours à l'aise dans sa ration quotidienne. L'on semble aussi l'oublier mais il existe bel et bien une loi au Sénégal qui réprime le gaspillage, lors des cérémonies familiales. C'est la loi 67-04 du 24 février 1967 qui stipule que «lorsqu'il résulte de l'ampleur des réjouissances, de la rumeur publique ou de tous autres indices, des présomptions que des infractions à la présente loi ont été commises, les chefs de village et les délégués de quartier sont tenus d'en informer l'officier ou l'agent de police judiciaire compétent le plus proche ». A-t-on vraiment besoin de relever que ce sont les politiques qui enfreignent les premiers ces dispositions légales. Conséquence, plus personne ne pipe mot sur les dérives consécutives à la pratique de gaspillage ainsi constatée.

Bref, la liste des actes administratifs est longue et les années de latence aussi comme si, dans la démarche, ce sont les charrues qu'on met avant les bœufs c'est-à-dire la loi d'abord, puis on sensibilise sur les risques et conséquences comme ce fut hélas le cas avec la pratique de l'excision. A quoi bon alors de voter des lois si leur destination finale demeure la garniture du Code pénal. Peut-être servent-ils aussi à maquiller un autre visage du Sénégal aux yeux des organismes de défense et de protection des droits humains ? En tout état de cause, la mise en œuvre effective de ces instruments juridiques passe inexorablement par la lutte contre la corruption pour éviter de payer le silence de ceux-là qui sont censés donner corps à ces mesures déjà actées. A ce rythme, si ce n'est déjà pas le cas, de leur impopularité, ces lois apparaitront aussi banales que viles aux yeux des citoyens. Une loi étant un instrument de référence et de gouvernance, c'est la voie à l'anarchie qui mènera à la mort programmée de nos institutions.