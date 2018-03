Sénégal: Protection des zones humides au Sénégal - L'Uicn annonce un fonds de 10 a 12 millions de dollars

La Directrice générale de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (Uicn), Mme Inger Andersen, annonce que son organisme va investir 10 à 12 millions de dollars dans le financement de nouveaux projets au Sénégal au cours des prochaines années. S'exprimant hier, vendredi 2 mars, lors d'une conférence de presse dans le cadre de sa visite au Sénégal, Mme Inger Andersen a indiqué que la liste des nouveaux projets sera dévoilée au mois de juillet prochain.

En visite de travail au Sénégal depuis le 28 février, dans le cadre des 70 ans de son organisme, la Directrice générale de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (Uicn) Mme Inger Andersen a tenu hier, vendredi 2 mars, une conférence dans les locaux de l'Uicn Sénégal. Lors de ce face-à-face avec les journalistes, Mme Inger Andersen a annoncé que son organisme va investir 10 à 12 millions de dollars dans le financement de nouveaux projets au Sénégal au cours des prochaines années. Soulignant que le contenu de ces nouveaux projets sera dévoilé qu'au mois de juillet prochain, la Directrice générale de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles a toutefois précisé que le développement des zones humides et côtières occupera une place essentielle dans ces nouveaux projets.

Auparavant s'exprimant sur son séjour au Sénégal, Mme Inger Andersen a souligné que celui-ci entrait dans le cadre de la finalisation de ces nouveaux projets de l'Uicn au Sénégal, avant d'informer avoir rencontré plusieurs autorités dont le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Environnement, la Primature... Poursuivant son propos, la Directrice générale de l'Uicn s'est par ailleurs félicité des résultats obtenus par les projets de l'Uicn au niveau des cinq domaines d'intervention que sont l'aménagement et restauration des aires protégées, la gestion des ressources en eau et des zones humides, la gestion et conservation des ressources marines et côtières, l'adaptation aux changements climatiques et politiques et la gouvernance environnementale.

Prenant la parole à la suite de Mme Inger Andersen, lors de cette rencontre, pour apporter certaines précisions au sujet des réalisations de l'Uicn au Sénégal, Racine Kane, chef de programme Uicn Sénégal a fait état de plusieurs projets réalisés durant les 32 ans de présence de son organisme au Sénégal. Poursuivant son propos, il a ainsi cité entre autres, la restauration des parcs nationaux du Djoudj qui ont conduit les autorités sénégalaises et mauritaniennes à proposer la création d'une réserve de biosphère transfrontalière, reconnue par l'Unesco depuis juin 2005 ; la restauration de la réserve d'avifaune du Ndiael en collaboration avec les autorités sénégalaises, la mise en place d'un réseau des parlementaires et des élus locaux pour la protection de l'environnement pour ne citer que ces actions.