La promotion feu Me Daniel Etienne Ndiaye du Centre de formation judiciaire(CFJ), a effectué hier, vendredi, sa sortie de fin de promotion. Au total, 32 récipiendaires ont reçu leur parchemin des mains du ministre de la Justice et Garde des sceaux, le professeur Ismaila Madior Fall. Par ailleurs, le directeur du CFJ Mamadou Diakhaté, a magnifié la qualité des greffiers dont le dernier a une moyenne de 15/20 et le major de la promotion, Madame Arame Diop, une moyenne de 16,90.

Trente-deux (32) récipiendaires de la promotion 2017 du Centre de formation judiciaire(CFJ), ont reçu, hier, vendredi 2 mars, leur parchemin des mains du ministre de la Justice et Garde des sceaux, le professeur Ismaila Madior Fall. Ce dernier de déclarer : «Fruit d'une légitime ambition et d'une vaillante persévérance, l'excellence que nous célébrons cet après-midi est votre mérite. Les moyennes obtenues par la promotion, tel que vient de le rappeler le Directeur du CFJ, attestent amplement les efforts consentis durant la formation et préfigurent de brillantes carrières. J'aimerais souligner le caractère exceptionnel de votre promotion», a-t-il constaté.

Par ailleurs, le ministre de la Justice n'a pas manqué d'énumérer les qualités qui incombent à un greffier, à savoir, «l'abnégation au travail, le professionnalisme, le culte de l'excellence».

Quant au directeur du CFJ, Mamadou Diakhaté, il a invité les impétrants à s'inspirer de leur parrain, Me Daniel Etienne Ndiaye, qui fut un administrateur des greffiers émérite. «Chers récipiendiaires, Me Daniel Etienne Ndiaye, par son œuvre, a construit son propre piédestal, il vous appartient à vous greffiers de la promotion 2017 du Centre de Formation Judiciaire, d'en incarner le statut, en honorant la mémoire de votre parrain à travers un comportement irréprochable et une compétence sans faille», a-t-il souhaité vivement.

Aussi, Mamadou Diakhaté n'a pas hésité à tarir d'éloges la promotion de 2017 qui vient de finir après 24 mois de dur labeur. «Forte de 38 récipiendaires, la promotion est composée de candidats issus du concours direct au nombre de 38 récipiendaires sur un total de 9722 candidats. De ce constat, il résulte un taux de sélectivité de 0,49%. Ce qui atteste du bon niveau des recrus, confirmé par les diplômes dont ils sont titulaires à l'entrée».

Concernant le major de cette promotion Madame Arame Diop et ses camarades, ils comptent apporter une nouvelle touche à la justice sénégalaise : «par rapport à notre insertion, on compte apporter du nouveau au corps judiciaire. Comme je le disais tantôt, chacun de nous a une singularité à apporter dans le corps judiciaire. Il ne faut pas se dire que c'est le travail de l'autre, mais s'approprier le travail de la justice et ensemble nous allons tous le réussir», confie-t-elle.