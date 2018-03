Sénégal: Trafic de marchandises - Les ports de Dakar et d'Anvers pour un partenariat concret

Le premier ministre Belge, Charles Michel, en visite officielle à Dakar, s'engage à concourir à la compétitivité du Port autonome de Dakar (Pad) au plan sous régional. Il l'a fait savoir hier, vendredi, après une visite des lieux effectuée avec le directeur général du Pad, Aboubacar Sadikh Bèye.

Le premier ministre Belge, Charles Michel, en visite officielle de trois jours à Dakar, accompagné du directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sadith Bèye, a effectué hier, vendredi, une prospection commerciale au Pad. Après un tour d'horizon au terminal vraquier et pétrolier, l'hôte a laissé entendre ceci: «Je me réjouis qu'on puisse mobiliser des partenariats au départ du secteur privé notamment d'entrepreneurs belges qui ont une grande et sérieuse expertise en matière d'infrastructure portuaire qui apportent leur contribution en termes d'investissements».

A l'entendre: «Il y a des projets aussi importants en permanence qu'il faille voir comment on peut améliorer la fluidité du trafic, comment on peut garantir la sécurité des infrastructures.Je souhaite que la Belgique puisse être en partenariat avec les entreprises sénégalaises qui gèrent le port qui est très important pour le développement économique du Sénégal et de manière plus générale pour l'Afrique de l'Ouest».Poursuivant son propos, il dira: «Le port de Dakar étant l'un des plus importants de la sous-région est un vecteur de développement économique, d'investissements avec les projets qui se concrétisent les uns après les autres dans une modernisation qui contribue à renforcer le dynamisme plus optimiste et plus perspectif», a-t-il dit. Cette visite, conclut Charles Michel s'inscrit «dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Belgique et le Sénégal pour développer le flux de trafic entre l'Europe vers l'Afrique de l'Ouest en particulier».

Boubacar Sadith Bèye, Dg du Pad, à son tour, a magnifié la visite du premier ministre Belge «qui, sans doute, portera ses fruits en termes de formation et d'infrastructures de qualité pour renforcer l'existant aux fins d'en faire le plus compétitif de la sous-région».

Après cette visite, les autorités portuaires respectives ont procédé à la signature d'un protocole d'accord pour un partenariat concret en termes de formation et d'investissements en infrastructures pour un trafic dense de marchandises en provenance et à destination d'Anvers par consignataire.

PARTENARIAT PAD-PORT D'ANVERS : Le protocole acté

Après cette visite, les deux autorités portuaires, dans un hôtel de la place, ont acté ledit protocole d'accord. Prenant la parole, le Dg du Pad Aboubacar Sadikh Bèye déclare: «Un port ancien certes, mais un port majeur du continent africain, à la croisée des chemins maritimes et dont l'ambition est de devenir un hub régional. Un appétit qui épouse les contours du Plan Sénégal Emergent, politique publique hardie, chère au président de la République Macky Sall qui a déjà commencé à acter la transformation structurelle de notre économie... », a-t-il dit. C'est pourquoi deux nouveaux ports verront le jour dans les prochaines années: «Il s'agit du port minéralier de Bargny-Sendou et celui de Ndayane à 50 Km de Dakar qui sera accolé à une zone spéciale». Poursuivant son propos, il dira: «La concession de 25 ans que nous avons signée avec Sea invest, nous dotera, à terme, d'un terminal pétrolier aux performances réjouissantes. Malgré les écueils du début, une solution durable est sur le point d'être trouvée pour en optimiser l'exploitation». A son tour, Kristof Waterschoot, directeur général du port d'Anvers de déclarer: «C'est un privilège pour nous de signer cet accord de partenariat concret devant aboutir à une formation et des investissements pour dynamiser le trafic de marchandises en provenance et à destination d'Anvers par consignataire. Nous allons dans les mois à venir rendre concret cet acte», a-t-il martelé de vive voix. La signature dudit protocole d'accord de partenariat s'est faite en présence du premier ministre Charles Michel et du ministre sénégalais de la Pêche Oumar Guèye.