Par la même occasion, le cadre fustige les interminables marches qu'il qualifie d'import-export financées à coût de millions où les enseignants sont transportés de région en région pour ce combat précis. Et cela, selon le responsable régional du Crek, Séga Diop, n'a rien à voir avec les véritables revendications professées par les enseignants. Ainsi, ces professionnels de l'éducation dénoncent ces formes de sabotage et exigent l'arrêt immédiat de ces perturbations tout azimuts afin de permettre aux enfants d'étudier en toute tranquillité.

Réunis en assemblée générale, les membres du Manifeste du cadre des enseignants de Nioro, Kaolack, et Guinguinéo, ont déploré avec la dernière énergie les manipulations et autres instrumentalisations des forces politiques dont le but est de déstabiliser le système éducatif et l'école publique sénégalaise de manière générale.

