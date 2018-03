Tunisie: Gafsa-Phosphate - Le gouvernement suspend toutes les propositions d'emploi dans les centres de production à l'arrêt jusqu'à la reprise de la production (communiqué)

Tunis — Un conseil ministériel restreint, présidé samedi à la Kasbah par le chef du gouvernement Youssef Chahed, a décidé de suspendre toutes les propositions d'emploi aux centres de production de phosphate à l'arrêt et de geler tous les programmes de recrutement élaborés par la Compagnie de Phosphate Gafsa (CPG) ou ceux qu'elle compte entreprendre tout en suspendant les résultats des concours jusqu'à la reprise normale de la production et du transport du phosphate.

Dans un communiqué rendu public par la présidence du gouvernement, le conseil ministériel qui a examiné l'évolution de la situation dans le bassin minier et le dossier de développement dans le gouvernorat de Gafsa, "a chargé les parties concernées de déterminer les responsabilités et le ministre de la justice d'entreprendre les mesures immédiates pour des poursuites judiciaires à l'encontre de tous ceux qui violent la loi et entravent délibérément la production et le transport du phosphate".

"Le droit à la protestation sociale est garantie tant qu'il est exercé dans le cadre légal, mais l'entrave à l'activité d'un service public et l'usage de la force pour arrêter le travail est un acte punissable par la loi, suite à l'arrêt de production du phosphate et son transport pour de longues périodes et les difficultés auxquelles fait face la Compagnie et l'impasse auquel a abouti le dialogue visant à trouver des solutions pour la reprise normale des activités de la société", ajoute le communiqué.

Le chef du gouvernement a souligné "la nécessité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger l'intérêt économique national" et affirmé que le gouvernement, tout en souciant de protéger les droits et les libertés garantis par la constitution "il est tout aussi soucieux de prendre toutes les décisions afin de faire prévaloir la loi et l'intérêt national supérieur", indique-t-on de même source.

Le conseil ministériel restreint a réitéré "l'engagement du gouvernement à accélérer le rythme de développement et diversifier la base économique du gouvernorat de Gafsa en mettant en œuvre tous les programmes de développement, en étudiant et mettant en vigueur de nouveaux projets de développement au profit du gouvernorat dont le ministre des finances est chargé d'en assurer le suivi".

Le conseil a relevé d'autre part avec satisfaction les initiatives de dialogue lancées par les composantes de la société civile, notamment l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et le rôle qu'il n'a cessé de jouer pour aider à trouver des solutions garantissant la reprise et la pérennité de la production".

La production de phosphate s'est arrêtée depuis plusieurs semaines suite à un mouvement social de revendication d'emplois dans le bassin minier qui risque d'aggraver les pertes subies par la compagnie et aura, selon des observateurs, des conséquences sérieuses sur les finances publiques pour un secteur pourvoyeur en devises.