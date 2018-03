Sénégal: Une exposition pour faire connaître la production artistique italienne

Dakar — La deuxième édition de la journée du design italien célébrée à Dakar à travers une exposition de divers objets contemporains vise "à faire connaitre la production artistique de l'Italie", a indiqué, vendredi, son ambassadeur au Sénégal, Francesco Paolo Venier.

"Il faut que le public dakarois et sénégalais connaissent un peu plus l'Italie, (... ) il n'y a pas trop de connaissance sur ce qu'est l'Italie aujourd'hui, sur ce qu'il produit et fait. Il s'agit d'un élan de promotion de notre production artistique et industrielle", a souligné le diplomate.

L'ambassadeur d'Italie au Sénégal a présidé le vernissage de l'exposition du design italien à l'Atelier céramiques des Almadies sur la route du King Fahd Hôtel.

Parmi les objets exposés, il y a le "Bouilloire avec poignée et sifflet-oisillon en fond acier inoxydable magnétique" de Michael Graves, la "Lampe de sol avec diffuseur en polyéthylène avec base et tige en acier chromé" de Piero De Longhi, un "Petit fauteuil en polyuréthane mou", entre autres.

"Le design italien marque une identité, l'Italie a une longue tradition dans la réalisation d'œuvres d'art, de production d'objets et la façon dans laquelle on peut injecter de la beauté", a vanté l'ambassadeur de l'Italie au Sénégal.

Le design italien, a-t-il noté, se particularise par sa "beauté", son "innovation", sa "tradition" et sa "standardisation". "On a réussi à le transférer de génération en génération même dans la production artisanale, on a réussi à faire de telle sorte que les objets soient utiles, mais en même temps beau, esthétiquement agréable", a-t-il ajouté.

Le diplomate se dit prêt à une collaboration entre designer sénégalais et italiens. "Le propos, c'est d'envoyer des experts qui puissent entrer en contact avec des Sénégalais qui travaillent dans le même domaine et rentrer en Italie plus enrichis", a-t-il assuré.

Pour cette édition, l'architecte italien Selva a animé une conférence dédiée aux étudiants de l'Institut polytechnique panafricain et au Collège universitaire d'architecture de Dakar.