Ile Maurice: Affaire Platinum Card - Shiv Jewels, le goût du luxe

Le magasin Shiv Jewels Impex Co. Ltd, une filiale de Shiv Jewels spécialisé dans la commercialisation de bijoux haut de gamme est depuis le mercredi 28 février sous les feux des projecteurs. En cause : la Platinum Card de la Barclays allouée à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, par la fondation PEI.

Selon les reçus bancaires publiés par l'express, la carte de crédit a été utilisée par la présidente le 28 octobre à Shiv Jewels Impex pour Rs 280 000, probablement lors d'une transaction duty free. Le 3 novembre, toujours à Shiv Jewels Impex, deux autres débits de Rs 100 000 chacun ont été effectués.

Le site Internet de Shiv Jewels Impex Co. Ltd indique que cette joaillerie qui se trouve à Dias Pier, au Caudan, vend des bijoux de 18 carats sertis de diamants, pierres précieuses et semi-précieuses ainsi que des bijoux en argent, aux détenteurs d'un passeport étranger. Selon le Registrar of Companies, Shiv Jewels Impex Co. Ltd a été créée le 23 juillet 1998. Quant à Shiv Jewels Co. Ltd, elle a été incorporée le 30 septembre 1987. La bijouterie exporte ses créations vers des pays européens.

Quelle clientèle cible la bijouterie de luxe ? L'express a sollicité la direction de Shiv Jewels & Co.Ltd pour plus d'informations, en vain. Dans un article écrit en 2008, Geeta Niranji, le propriétaire de ce business, dit noter que les Mauriciens sont «amoureux du beau. Ils n'hésitent pas à s'offrir des bijoux au prix d'or s'ils estiment que la qualité et le design leur plaisent».

Finitions, matières précieuses : les produits haut de gamme résultent avant tout d'un travail d'exception d'une minutie sans pareil. Et cette catégorie d'acheteurs n'attend pas la période des soldes ou leur gratification de fin d'année pour s'offrir par exemple une bague en or blanc, sertie de diamants valant Rs 160 000 ou une montre griffée Michel Herbelin.

Créations uniques

Shiv Jewels propose un large choix de créations uniques pour une clientèle qui a le goût du luxe. Il y a aussi la collection Tanzanite, une pierre précieuse bleue entourée d'un soupçon de mauve. La collection Perle varie, quant à elle, de perles d'eau douce aux perles de culture d'eau de mer, en passant par les perles de Tahiti et la perle dorée tant convoitée. Elles sont toutes en or jaune et blanc de 18 carats. En outre, Shiv Jewels représente des marques prestigieuses de montre, notamment Michel Herbelin et Pequignet.

Petit bond dans le passé. L'on apprend que Shiv Jewels a ouvert sa première bijouterie dans le bâtiment Renganaden Seeneevassen à Port-Louis. En 1996, elle a installé ses opérations au Caudan Waterfront.

Les Niranji ont dû faire face à deux tragédies en 2013. Shiv Niranji, 27 ans, meurt alors qu'il se rend à La Réunion en compagnie de sa mère pour des soins médicaux. Le jour même, alors qu'il se rendait à son tour à l'île soeur, le père du jeune homme est décédé à son tour. Il n'aurait pas supporté le choc occasionné par la perte de son fils.